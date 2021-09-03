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УЗ відновлює рух поїздів до Авдіївки. Його припиняли через обстріли

Автор: РБК-Україна

З 4 вересня поновлюється рух поїздів до прифронтової Авдіївки (Донецька область). Протягом тижня потяги не ходили туди через обстріли 28 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Відновлюємо звичайний графік руху поїздів, що прямують до Авдіївки. З 4 вересня поїзди №136/135 Київ - Авдіївка, №825/826 Дніпро - Авдіївка та приміські поїзди повертаються до звичайного графіку руху", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що квитки вже у продажу.

Нагадаємо, після обстрілу Авдіївки 28 серпня рух поїздів до цього міста було призупинено, поїзд з Києва курсував до Покровська, а решта - до станції Очеретине.

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УкрзалізницяАвдіївка