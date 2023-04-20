УЗ возобновляет сообщение в Покровск Донецкой области: список рейсов

"Напомним, до сих пор оттуда регулярно курсировали исключительно эвакуационные рейсы, а продажа была открыта исключительно односторонней из Покровска во Львов и Киев и на двустороннее пригородное сообщение с Днепром", - пишет пресс-служба.

Начиная с 28 апреля начнут курсировать беспересадочные группы вагонов в состав рейсов 86/234-233/85 Львов-Покровск-Львов и 80/234-233/79 Киев-Покровск-Киев.