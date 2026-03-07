УЗ восстановила большинство участков после обстрела РФ: поезда возвращаются к графикам

Компания "Укрзализныця" уже восстановила большинство участков на железной дороге, которые были повреждены в результате ночного обстрела России. Сейчас поезда уже возвращаются к графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

""Укрзализныця" восстановила большинство поврежденных участков после ночного обстрела и постепенно возвращает пассажирские поезда в свои графики и на привычные маршруты", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что железнодорожники проводили работы в Житомирской, Винницкой и Ровенской областях, где ремонтировали пути, контактный провод и опоры.

В то же время работы на Житомирщине еще продолжаются, поскольку там зафиксированы существенные повреждения железнодорожного полотна из-за попадания большого количества беспилотников.

"Поэтому в результате курсирования объездными путями имеем задержки ряда поездов. Следить за движением своего рейса можно на сайте uz-vezemo. Время задержки может меняться. Пожалуйста, следите за оповещениями в приложении и будьте внимательны к объявлениям на вокзалах", - резюмировали в УЗ.