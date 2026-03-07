ua en ru
Сб, 07 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

УЗ восстановила большинство участков после обстрела РФ: поезда возвращаются к графикам

15:38 07.03.2026 Сб
2 мин
На Житомирщине продолжаются работы, поскольку там существенные повреждения
aimg Эдуард Ткач
УЗ восстановила большинство участков после обстрела РФ: поезда возвращаются к графикам Фото:

Компания "Укрзализныця" уже восстановила большинство участков на железной дороге, которые были повреждены в результате ночного обстрела России. Сейчас поезда уже возвращаются к графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Читайте также: Гиперзвуковые ракеты и почти полтысячи дронов: как отработала ПВО во время удара РФ

""Укрзализныця" восстановила большинство поврежденных участков после ночного обстрела и постепенно возвращает пассажирские поезда в свои графики и на привычные маршруты", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что железнодорожники проводили работы в Житомирской, Винницкой и Ровенской областях, где ремонтировали пути, контактный провод и опоры.

В то же время работы на Житомирщине еще продолжаются, поскольку там зафиксированы существенные повреждения железнодорожного полотна из-за попадания большого количества беспилотников.

"Поэтому в результате курсирования объездными путями имеем задержки ряда поездов. Следить за движением своего рейса можно на сайте uz-vezemo. Время задержки может меняться. Пожалуйста, следите за оповещениями в приложении и будьте внимательны к объявлениям на вокзалах", - резюмировали в УЗ.

Обстрел Украины

Напомним, в ночь на 7 марта россияне совершили очередной комбинированный обстрел Украины. По разным городам летели дроны, баллистика и крылатые ракеты.

К утру в УЗ сообщили, ,то в результате массированной атаки была повреждена железнодорожная инфраструктура, из-за чего ряд поездов вынужденно изменили маршруты.

Позже в министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба уточнил, что были повреждены железнодорожные подстанции и мосты.

Подробнее о комбинированном ударе - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Война в Украине Поезда
Новости
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС