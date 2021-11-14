УЗ повідомила про можливу затримку поїздів: список

В Україні з 15 по 19 листопада можлива затримка декількох поїздів. Причиною запізнення складів-роботи з реконструкції колій на ділянці Миронівка - Ім. Тараса Шевченка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
"Укрзалізниця виконує роботи з реконструкції колії на ділянці Миронівка - ім. Т. Шевченка, у зв'язку з чим можливі затримки поїздів", - йдеться в повідомленні.
Запізнення поїздів очікуються за наступними станціями:
Орієнтовний час затримки поїздів становитиме від 5 хвилин до 1,5 годин. Роботи починаються 15 листопада і повинні завершитися 19 листопада.