УЗ рекордно увеличило перевозку и прибыль в декабре без повышения тарифов

По итогам 2023 года "Укрзализныця" перевезла 148,4 млн. тонн грузов. В целом, с марта по декабрь компания перевозила в среднем ежемесячно на 23% грузов больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.

В компании отмечают: из-за временной оккупации части территорий УЗ пока не может выйти на показатели грузоперевозок, которые были до широкомасштабного вторжения. Но после открытия украинского морского коридора и портов удалось нарастить перевозку на экспорт.

"За 5 месяцев работы коридора железная дорога перевезла в направлении черноморских портов 8,8 млн тонн грузов. Это на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда работал зерновой коридор. В декабре 2023 года мы вышли на рекордную выгрузку - 3 "8 млн тонн для черноморских портов с начала полномасштабного вторжения. Также железная дорога почти на 33% нарастила объемы перевозок в направлении портов Дуная", - прокомментировал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

По его словам, в 2023 году через морские порты было перевезено 22,3 млн. тонн всех грузов, а через сухопутные переходы - 34,4 млн. тонн. Но заметнее всего в прошлом году выросли показатели внутренних перевозок: по сравнению с 2022 годом они увеличились на 11,4%.

Напомним, ранее глава УЗ Евгений Лященко также спрогнозировал, что по итогам 2023 года УЗ получит 7 млрд грн чистой прибыли - после 9,6 млрд грн чистого убытка 2022-го.

Как известно, ранее УЗ подготовила финансовый план на 2024 год, в котором ожидала ущерб, и предлагала в очередной раз повысить тарифы на грузовые перевозки.