УЗ не може розібратися, на що витратити гроші від підвищення тарифу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

УЗ наполягає на збільшенні тарифу на вантажоперевезення в 2019 році

Залізничний монополіст "Укрзалізниця" (УЗ) наполягає на збільшенні тарифу на вантажоперевезення в 2019 році на 14,2%, але керівники підприємства самі не знають, куди підуть отримані в результаті підвищення гроші. Про це пише "Обозреватель".

Так, гендиректор компанії Євген Кравцов публічно заявляє, що гроші від індексації направлять на покриття збиткових пасажирських перевезень, а також на інвестиції.

"Індексувати тарифи на вантажні перевезення на індекс цін виробників промислової продукції — це поширена практика. Ми хочемо, щоб всі розуміли тенденцію розриву між тарифами і зростанням цін на продукцію, одночасно виконуємо і будемо виконувати свої зобов'язання щодо інвестицій за рахунок індексації", — зауважив Кравцов.

При цьому фінансовий директор УЗ Андрій Рязанцев коментує ситуацію в іншому ключі. Він підкреслив, що отримані завдяки індексації гроші підуть на підвищення зарплат співробітникам. Мовляв, єдиний шанс збільшити зарплати — підняти тариф на вантажоперевезення і взяти на себе цей тягар великим компаніям.

"Джерелом для цього підвищення та подальшого фінансування його виплати повинні стати індексація залізничного тарифу на вантажні перевезення у розмірі 14,2%, зближення класів вантажів та уніфікація тарифу на порожній пробіг вагона", — пише у Facebook Рязанцев.

Правда, як наголошується в публікації, кому саме збільшать зарплати, так і неясно.

Як відомо, вимоги УЗ підвищити тариф на 14,2% викликало нерозуміння у великого бізнесу. Такий крок монополіста вдарить по аграрній та металургійній галузях, вважають аналітики. Перевізникам доведеться підвищувати собівартість виробництва, що призведе до скорочення обсягів поставок. Економіка через це може недоотримати 3% ВВП.

Державна регуляторна служба виступила посередником у цьому питанні. Глава ДРС Ксенія Ляпіна закликала сторони сісти за стіл переговорів, створити експертну групу і в найближчі кілька днів прийти до компромісу.

У свою чергу Американська торгова палата також не підтримала новий тариф УЗ на вантажоперевезення.