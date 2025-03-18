УЗ провоцирует массовую остановку предприятий и потерю тысяч рабочих мест, - эксперт

Повышение тарифов на грузовые перевозки в нынешних условиях приведет к еще большему удорожанию украинской продукции, которая и так потеряла конкурентоспособность на международных рынках.

"Предыдущие повышения тарифов в 2021-2022 годах уже создали чрезмерную нагрузку на бизнес: перевозка руды и угля подорожала на 140%, стали - на 70%, а пустых вагонов - на 158%. Еще один скачок цен может спровоцировать массовые остановки производства, снижение налоговых поступлений и потерю тысяч рабочих мест", - подчеркнула эксперт.

Она также напомнила, что сейчас частные предприятия в Украине лишены возможности привлекать финансирование на глобальных рынках - тогда как государственные компании, такие как АО "Укрзализныця" и НЭК "Укрэнерго", продолжают получать кредитные ресурсы от международных партнеров.

"Расширив доступ к финансированию для этих институтов, можно компенсировать их расходы и избежать повышения тарифов, которое в текущих условиях будет критическим для национальной промышленности. Ведь за каждым предприятием стоят рабочие места, а вышеупомянутые условия негативно влияют на их наличие. Поэтому такие инициативы ухудшают уже тяжелую ситуацию", - отметила Колесникова.

Напомним, ранее "Укрзализныця" инициировала повышение грузовых тарифов на 37% для того, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента, которые, по оценкам, достигнут в 2024 году 25 млрд гривен.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек. Также бизнес предупредил о неизбежном росте цен на товары и услуги, который ляжет на плечи всех украинцев.