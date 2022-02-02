УЗ провела перше засідання нової Наглядової ради

Представниками держави в Наглядовій раді стали Сергій Лещенко, Давід Ломджарія та Сергій Москаленко. Незалежними членами - Анатолій Амелін, Александер Долл, Якуб Карновскі та Гепард Хафер.

Під час засідання було обрано голову Наглядової ради. Ним став Гепард Хафер. Заступником голови обрали Сергія Лещенка.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, ефективні вантажні перевезення, трансформація пасажирських перевезень та масштабне оновлення інфраструктури залізниці в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" є пріоритетами президента, уряду та міністерства.

"Початок роботи нової Наглядової ради "Укрзалізниці" - важливий етап для реформи корпоративного управління. З самого початку наша команда заявляла про необхідність дотримання принципів OECD, налагодження ефективної роботи Правління та Наглядової ради", - розповів Олександр Кубраков.

Він додав, що за останні півроку Міністерство та Уряд заклали гарну основу для розвитку УЗ.

"Були підвищені вантажні тарифи, налагоджені прямі закупівлі електроенергії у виробника, вирішена багаторічна проблема оподаткування земель, якими користується УЗ, стартувала десятирічна програма оновлення українського парку вантажних вагонів", - зазначив міністр.