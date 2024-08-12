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УЗ продолжает рекордно наращивать объемы перевозок

Фото: УЗ продолжает рекордно наращивать объемы перевозок (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В январе-июле 2024 года АО "Укрзализныця" перевезло 103,864 млн т грузов, что на 25,6% больше показателя аналогичного периода в прошлом году.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Minprom.

По его информации, только за июль объемы перевозок выросли на +12% (до объемов июля 2023 года). Для железнодорожного транспорта показатели января – июля стали рекордными за весь период военного положения.

В частности, объем внутренних перевозок уменьшился на 0,9% по сравнению с прошлым годом и составляет 46,672 млн т. Вместе с тем объем импортных перевозок увеличился на 58,4%, а экспортных – на 62,3%.

Увеличение экспортных перевозок в "Укрзализныце" объясняют эффективной работой украинского коридора экспорта грузов через порты Одессы и восстановлением экономики Украины в целом.

Как известно, УЗ заработала за полгода более 3 млрд гривен, но на конец года заявила об ожиданиях более 2 миллиардов убытков. Откуда возьмутся ущерб, в компании не объясняют, но заявили, что нужно повышать тариф на грузовые перевозки.

В то же время эксперты убеждены: за убытками, которые ожидают в компании, стоят неэффективное руководство и коррупция, как всегда. К примеру, руководство УЗ должно сократить операционные расходы, которые сейчас очень раздуты, а также разобраться, сколько дизеля и куда тратит компания – ведь недавно удельная норма расхода дизельного топлива в Украине была вдвое больше, чем в Казахстане.

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Укрзализныця