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УЗ продлила курсирование "горных шаттлов" со Львова в Карпаты

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Вторник 15 августа 2023 20:49
УЗ продлила курсирование "горных шаттлов" со Львова в Карпаты Фото: УЗ продлила курсирование "горных шаттлов" со Львова в Карпаты (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Иван Носальский

"Укрзализныця" решила продлить курсирование поезда со Львова в Рахов Закарпатской области до 30 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ в Facebook.

Как отметили в УЗ, поезд №815/816 Львов - Рахов будет отправляться со Львова с 21 по 30 августа в 15:22 и прибывать в Рахов в 21:15.

При этом обратно, из Рахова, поезд будет отправляться с 22 по 31 августа в 04:18 и прибывать во Львов в 10:10.

В компании уточнили, что добраться на отдых в Карпаты удобно с пересадкой могут пассажиры поездов: №743 и №191 Киев - Львов, №79 Днепр - Львов, №21 Харьков - Львов, №111/63 - 64/112 Изюм, Харьков - Львов.

Поезда в Карпаты

Напомним, еще 31 июля "Укрзализныця" анонсировала запуск дополнительных поездов из Киева и Львова в популярные горные локации.

Пассажиры уже могут отправиться в Яремче, Ворохту в Ивано-Франковской области и Ясиня (рядом с Драгобратом) на Закарпатье.

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Укрзализныця Львов Закарпатская область Ивано-Франковская область
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