УЗ продовжить маршрут потягу Київ-Харків до Дня Незалежності: що зміниться

20 серпня маршрут потягу Київ-Харків, буде змінено на Київ-Костянтинівка. Залізничний транспорт відправлятиметься зі столиці о 22:55 й прибуватиме до Костянтинівки о 10:20.

"Пасажирам, які мандрують з Костянтинівки до Харкова 21 серпня, можна буде використати додатковий поїзд № 264 Костянтинівка-Харків, що відправиться з Костянтинівки о 12:30 і прибуде до Харкова о 16:54", - додає пресслужба.

Також, маршрут рейсу № 64/63 буде змінено й 25 серпня. Потяг вирушуватиме зі станції Лисичанська о 17:46 й прибуде до Києва о 06:03. Час відправки з Харкова - не зміниться.

"Пасажири, які планують поїздку з Харкова до Лисичанська на 25 серпня, можуть купити квитки на додатковий поїзд № 237 Харків-Лисичанськ, що відправиться з Харкова о 10:57 та прибуде до Лисичанська о 16:00", - відзначає пресслужба.