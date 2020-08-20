УЗ продовжила маршрут "Столичного експреса"

Фото: поїзд (РБК-Україна)

Маршрут продовжили на День незалежності

"Укрзалізниця" продовжила маршрут "Столичного експреса" до Дня Незалежності. У понеділок, 24 серпня, маршрут буде продовжено до Вінниці.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

З Сум поїзд №779 / 780 поїзд вирушить о 5:34 і прибуде до Вінниці о 13:11. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 13:44 і прибуде до Суми в 21:34.

Наголошується, що квитки вже продаються в залізничних касах.

Нагадаємо, раніше УЗ призначила додаткові потяги з Одеси до Дня Незалежності.

Крім того, додаткові рейси Інтерсіті+ з Києва в Харків призначила "Укрзалізниця" до Дня Незалежності.