УЗ назначила дополнительные поезда из Киева во Львов и Рахов: что известно

УЗ назначила дополнительные поезда из Киева во Львов и Рахова. Поезд отправится из столицы во Львов и Рахов уже 28 и 30 октября.

"Назначили дополнительный поезд №245/246 Киев - Рахов, который будет отправляться из Киева 30 октября в 15:58 и прибывать в Рахов в 8:55. В обратном направлении, из Рахова поезд будет отправляться 31 октября в 16:43 и прибывать в Киев 1 ноября в 8:55", - говорится в сообщении.

Также назначили дополнительный поезд №191/192 Киев-Львов, который отправится из Киева 28 октября в 8:18 и 3 ноября в 10:18 и прибудет во Львов в 16:12 и 17:03 соответственно.

"Со Львова поезд отправится 28 октября в 14:14 и 3 ноября в 11:33 и прибудет в Киев в 21:33 и 18:10 соответственно. Билеты на поезда будут доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат- ботах и ​​в кассах вокзалов", - добавили в компании.