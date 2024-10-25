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УЗ назначила дополнительные поезда из Киева во Львов и Рахов: что известно

Украина, Пятница 25 октября 2024 13:10
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УЗ назначила дополнительные поезда из Киева во Львов и Рахов: что известно Фото: УЗ назначила дополнительные поезда из Киева во Львов и Рахов (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

УЗ назначила дополнительные поезда из Киева во Львов и Рахова. Поезд отправится из столицы во Львов и Рахов уже 28 и 30 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Назначили дополнительный поезд №245/246 Киев - Рахов, который будет отправляться из Киева 30 октября в 15:58 и прибывать в Рахов в 8:55. В обратном направлении, из Рахова поезд будет отправляться 31 октября в 16:43 и прибывать в Киев 1 ноября в 8:55", - говорится в сообщении.

Также назначили дополнительный поезд №191/192 Киев-Львов, который отправится из Киева 28 октября в 8:18 и 3 ноября в 10:18 и прибудет во Львов в 16:12 и 17:03 соответственно.

"Со Львова поезд отправится 28 октября в 14:14 и 3 ноября в 11:33 и прибудет в Киев в 21:33 и 18:10 соответственно. Билеты на поезда будут доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат- ботах и ​​в кассах вокзалов", - добавили в компании.

Дополнительные поезда от УЗ

Недавно "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на школьные каникулы для детских групп и других пассажиров по самых популярных направлениях.

Дополнительные поезда будут курсировать из Киева в Ужгород и Львов.

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