УЗ назначила дополнительные поезда на новогодние праздники из Киева во Львов и не только

Киев – Львов

УЗ назначила двухэтажный Интерсити+ №741/742 Киев - Львов. Поезд будет отправляться из Киева 22, 24, 28, 30 декабря и 1, 2, 5, 7 января в 14:58 и прибывать во Львов в 20:56.

В обратном направлении он будет отправляться 23, 25, 29, 31 декабря и 2, 3, 6, 8 января в 8:05 и прибывать в Киев в 14:10.

В частности, на направлении согласована пересадка по Львову с варшавского рейса через Рава-Русскую.

"На время назначения электропоезда Skoda во Львов, в Черкассы по маршруту №729/730 будет курсировать поезд из сидячих вагонов с измененным графиком", - добавляет "Укрзализныця".

Киев - Трускавец

Был назначен дополнительный поезд №159/160 Киев - Трускавец, который будет курсировать через Львов.

Поезд будет отправляться из Киева 23 и 29 декабря в 10:24 и прибывать в Трускавец в 19:35. В обратном направлении - из Трускавца поезд будет отправляться 23 и 29 декабря в 8:26 и прибывать в Киев в 18:44.

"Билеты на ближайшие даты уже доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов", - добавляет пресс-служба.