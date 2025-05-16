УЗ нужно срочно решать вопрос с убыточностью пассажирских перевозок, - ФРТУ

"Идея УЗ повысить грузовые тарифы в 2025 году, чтобы сделать прибыльный сегмент еще более прибыльным, и за счет этого "залить" растущие миллиардные убытки от пассажирского направления, является абсурдной. Это глубоко ошибочный и вредный подход, который лишь углубит кризис в реальном секторе экономики - особенно учитывая то, что производственные предприятия уже массово останавливаются", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, прежде чем поднимать вопрос о повышении тарифов, УЗ должна разобраться с хроническими убытками пассажирских перевозок.

"Государство должно четко определить: либо оно действительно гарантирует социальные перевозки и компенсирует их из бюджета, либо УЗ приводит их к безубыточному уровню. Перекладывание этого бремени на плечи грузоотправителей является несправедливым и экономически разрушительным, а также противоречит практике стран ЕС. Кроме того, еще 16 млрд грн убытков УЗ формируются из-за содержания малодеятельной инфраструктуры", - добавил он.

Гусак отметил, что здесь нужно системное решение: либо справедливая доплата за ее использование - с четким принципом "кто пользуется - тот и платит", либо радикальная оптимизация расходов на ее содержание.

"Сейчас УЗ держит на балансе значительную часть инфраструктуры, которая не генерирует доходов, но стоимость ее использования с "золотыми" отправками по 1-2 вагона и ежегодного обслуживания размазывается по всем тарифам. Это неэффективно. Тарифы должны зависеть от технологии перевозки и отражать реальные затраты на перевозку, а не быть средневзвешенными значениями, которые финансируют чужую неэффективность и инфраструктуру, которая не используется", - считает он.

Эксперт подчеркнул, что повышение или индексация грузовых тарифов, о котором говорят последнее время представители УЗ, учитывая колоссальную доходность грузового сегмента - это очередное вредное временное решение.

"Увеличение грузовых тарифов будет только откладывать решение системных проблем УЗ и продолжит уничтожение конкурентоспособности УЗ и ключевых экспортеров Украины, а также будет иметь негативные последствия для Государственного бюджета", - подытожил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины.

Как известно, ранее УЗ предложила повысить грузовые тарифы на 37%, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента. В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины - в частности, в Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а в строительной ассоциации предупредили о возможном подорожании стройматериалов на 15%.

В свою очередь, эксперты железнодорожного рынка заявили, что УЗ должна оптимизировать избыточную инфраструктуру, которая сейчас производит огромные убытки, и перейти к системе тарифообразования, которая предусматривает оплату только за предоставленный объем услуг. Сейчас, как известно, УЗ включает в грузовой тариф весь объем убытков, которые имеет.