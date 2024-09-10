УЗ нужно пересмотреть финансовую политику, она тратит больше, чем зарабатывает, - эксперт

Грузовые тарифы "Укрзализныци", перечисленные в долларах, уже на 25-60% превышают уровень 2019-2021 гг. Это тарифное давление со стороны УЗ стало серьезным препятствием для возобновления производства во многих отраслях.

Об этом заявила исполнительный директор Национальной Ассоциации добывающей промышленности Украины (НАГПУ) Ксения Оринчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center .

Поэтому для стимулирования развития промышленности и аграрной отрасли компании следует пересмотреть финансовую политику, сократить расходы и снизить тарифы на грузовые перевозки.

"Укрзализныця" мотивирует необходимость унификации тарифов убыточностью перевозок отдельных грузов. Однако это манипуляция со стороны руководства, направленная на переложение затрат из-за неэффективности компании на грузовладельцев. Убыточность грузов возникает из-за постоянного роста расходов компании, большинство из которых не имеют отношения к конкретному грузу", - пояснила эксперт.

Она также подчеркнула, что все расходы компании, в том числе на грузовые и пассажирские перевозки, содержание путей, вокзалов, малодеятельных станций, ремонт пассажирских вагонов, депо и административные расходы, сливаются в один общий фонд.

По ее словам, в первой половине 2024 года доход от грузоперевозок составил 43 млрд грн, что на 17% больше (+6,5 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда порты были закрыты. Это позволило "Укрзализныце" получить прибыль в размере 3,1 млрд грн в первой половине 2024 года, хотя за тот же период 2023 года прибыль составляла 4,8 млрд грн.

"Эта ситуация свидетельствует о том, что расходы УЗ растут быстрее ее доходов, что является тревожным сигналом и требует немедленного пересмотра расходной политики. Руководству УЗ в нынешних реалиях следует изменить подход к управлению, отказавшись от стратегии, заключающейся в постоянном повышении тарифов для покрытия расходов. Вместо этого следует сосредоточиться на повышении операционной эффективности и оптимизации затрат", - отметила Оринчак.

Она также подчеркнула, что у "Укрзализныци" есть возможность постепенно снизить грузовые тарифы в 2024-2025 гг. на 15%, сохраняя при этом рентабельность и прибыльность.

"Это поможет восстановлению конкурентоспособности УЗ и расширению грузовой базы за счет возвращения на железную дорогу грузов из сегмента автоперевозок. На более глобальном уровне снижение грузовых тарифов будет способствовать восстановлению конкурентоспособности украинских экспортеров, уменьшению финансовой нагрузки на бизнес и стабилизации украинской экономики в целом", - резюмировала эксперт.