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УЗ предупреждает о задержке 15 поездов: какие больше всего опаздывают

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Киев, Вторник 06 декабря 2022 08:27
УЗ предупреждает о задержке 15 поездов: какие больше всего опаздывают Фото: УЗ предупреждает о задержке 15 поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 6 декабря с задержкой двигаются 15 поездов. Некоторые опаздывают на четыре часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .

"Имеем напряжение на всех участках, поэтому "вытягиваем" вчерашние опоздания и возвращаемся к графику. Сейчас 15 поездов задерживаются более чем на полчаса", - говорится в сообщении.

По информации перевозчика, наибольшую задержку:

  • №191/192 Одесса - Краматорск (+3 ч 59 мин);
  • №91/92 Одесса - Харьков (+3 ч 59 мин);
  • №101/102 Херсон - Киев (+1 ч 50 мин);
  • №25/26 Одесса - Рахов (+1 ч. 02 мин).

"Пассажирам, прибывшим ночью (в частности из краматорского рейса в Киев) организована развозка автобусом по городу, пересадки на ближайшие удобные рейсы и удобное ожидание в теплой "Крепости несокрушимости", - добавляют в УЗ.

Напомним, ранее мы писали, что в результате временного обесточивания, возникшего из-за массированных ракетных атак, ряд поездов "Укрзализныци" движется с задержкой.

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