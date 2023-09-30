В УЗ предупредили о задержке поездов из-за ночной атаки беспилотников по югу Украины

В результате ночных обстрелов Украины задерживается ряд поездов:

351/352 Киев-Пасс. - Кишинев +3 часа

77/78 Одесса – Ковель +2:44

53/54 Перемышль – Киев-Пасс. +1:57

109/110 Херсон – Львов +1:26

257/258 Чернигов – Ивано-Франковск +1:10

259/260 Сумы - Ивано-Франковск +1:10

59/60 Чоп – Киев-Пасс. +0:45

357/358 Ворохта – Киев-Пасс. +0:45

105/106 Одесса – Киев-Пасс. +0:41

Как отметили в компании, сейчас движение по всем участкам открыто, все поезда следуют собственным маршрутом под четким контролем.

Следует отметить, что по предварительным данным в результате ночной атаки было зафиксировано попадание эспилотника в объект критической инфраструктуры в Винницкой области.

Атаки дронов по Украине

Российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед" и ракет.

Сегодня ночью, 30 сентября из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников в ряде областей была объявлена воздушная тревога. В Винницкой области раздалось несколько взрывов, работали силы противовоздушной обороны. Предварительно РФ запустила более 20 беспилотников по типу "Шахед".

Также РФ атаковала Украину 28 сентября. Тогда оккупанты использовали 44 беспилотника, 34 из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны. Вражеские дроны фиксировали еще в Одесской и Николаевской областях.

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