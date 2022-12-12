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В УЗ предупредили о задержке поездов из-за непогоды: список рессов

Фото: в УЗ предупредили о задержке поездов из-за непогоды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате серьезной непогоды в районах польской, венгерской и словацкой границ в Украине задерживается ряд поездов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Как отмечает пресс-служба, самые большие задержки зафиксированы у рейсов:

  • №716/715 Перемышль - Киев на 8:35 час;
  • №706/705 Перемышль - Киев на 3:51 час;
  • №32/31 Перемышль - Запорожье 1:20 час;
  • №45/46 Харьков - Ужгород на 1:18 час;
  • №90/89 Перемышль - Киев на 1:01 час.

"Поезда венгерского формирования Захонь-Чоп и словацкого формирования Кошице-Мукачево курсируют с задержками в пределах 30 минут", - пишет "Укрзализныця".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львове 11 декабря остановились трамваи и троллейбусы из-за обледенения электросети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Укрзализныця