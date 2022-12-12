В УЗ предупредили о задержке поездов из-за непогоды: список рессов

В результате серьезной непогоды в районах польской, венгерской и словацкой границ в Украине задерживается ряд поездов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Как отмечает пресс-служба, самые большие задержки зафиксированы у рейсов:
"Поезда венгерского формирования Захонь-Чоп и словацкого формирования Кошице-Мукачево курсируют с задержками в пределах 30 минут", - пишет "Укрзализныця".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львове 11 декабря остановились трамваи и троллейбусы из-за обледенения электросети.
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