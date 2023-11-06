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УЗ повышает тарифы при низком качестве услуг из-за монопольного положения, - экономист

Фото: УЗ повышает тарифы при низком качестве услуг из-за монопольного положения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Укрзализныця пользуется своим монопольным статусом, и именно поэтому постоянно повышает тарифы, несмотря на качество услуг. Компанию нужно лишить монополии на перевозку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета экономистов Украины Андрея Новака.

"Там, где монополист, всегда будет постоянное повышение цен и тарифов при постоянном низком качестве предоставления этих услуг. Только разбиение монополии Укрзализныци может изменить ситуацию. Больше ничего. Это опять-таки один из элементов стратегии. А здесь так же нет стратегии", - заявил экономист.

В качестве примера он привел ситуацию с преодолевшейся монополией Укрпочты и в результате украинские потребители получили качественные услуги по доставке товаров.

"Когда была только Укрпочта, мы знали качество и цену услуг почты. А как только появилась "Новая почта", они стали конкурентами, и в результате мы, потребители, выиграем! Потому что имеем прекрасные услуги, быстрые и абсолютно доступные. , если бы на рынке Укрзализныци, то есть железнодорожных перевозок, появился любой частный конкурент, соизмеримый - мы бы имели такую же ситуацию", - подчеркнул экономист.

Как известно, "Укрзализныця" в следующем году инициировала увеличение тарифов на грузовые перевозки на 20%.

В свою очередь в Федерации работодателей транспорта Украины заявили, что за последний год тарифы на грузовые железнодорожные перевозки уже выросли более чем вдвое, однако Укрзализныця продолжает отчитываться об убытках.

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Укрзализныця