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УЗ переукладила контракт з компанією, яка створила їй паливний дефіцит

Автор: РБК-Україна

"Укрзалізниця" уклала терміновий контракт на поставку дизеля з компанією "Анвітрейд". Напередодні саме ця компанія відмовилася відвантажувати УЗ паливо, створивши тим самим кризову ситуацію.

Про це свідчать дані на сайті Prozorro.

Так, 22 квітня, коли запаси дизеля повністю вичерпалися, УЗ в екстреному порядку закупила 50 тис.тонн палива на 1,35 млрд гривень.

За словами в.о. голови УЗ Івана Юрика, це допомогло подолати кризу.

Як відомо, саме "Анвітрейд" 17 квітня відмовилася відвантажувати УЗ дизель, хоча у неї був чинний контракт.

За новим контрактом, УЗ заплатила за тонну дизеля 26 980 грн замість 24 223 грн/т, які були в попередньому контракті.

Компанію "Анвітрейд" учасники ринку пов'язують з олігархом Віктором Медведчуком.

Нагадаємо, про критичну ситуацію, пов'язану з нестачею дизеля, УЗ заявила 19 квітня. Вже 20 квітня СБУ заявила про викриття масштабної схеми розкрадання дизпалива в структурних підрозділах АТ "Укрзалізниця".

Як заявили в СБУ, збитки можуть досягати десятків мільйонів гривень, а "функціонування корупційного механізму не припинялося навіть в умовах критично низьких залишків дизпалива на залізниці".

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