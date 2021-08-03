УЗ переведе на електрику ділянку від Ковеля до кордону з ЄС

"Нарешті отримали зелене світло від Державної архітектурно-будівельної інспекції - дозвіл на початок основних робіт. Зараз тут вже йдуть активні роботи. Далі за графіком - відбір підрядника для будівництва тягової підстанції Ковель", - написав керівник УЗ.

За його словами, за рахунок електрифікації цієї ділянки Україна значно розширить свої експортні потоки в напрямку країн Євросоюзу.

Також це дозволить скоротити залежність "Укрзалізниці" від коливань цін на паливо і зміцнить енергетичну безпеку компанії. Виходячи з цих міркувань, електрифікація інфраструктури "Укрзалізниці" є пріоритетним напрямком.

До того ж, за словами Івана Юрика, електрифікація залізниці робить цей вид транспорту максимально екологічним.