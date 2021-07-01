Рада ратифікувала чотири угоди з Францією про отримання кредитів на 1,3 млрд євро

Верховна рада ратифікувала чотири угоди з Францією про отримання кредитів на загальну суму 1,3 млрд євро. Народні депутати схвалили відповідні законопроекти №№0115 - 0118.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Рада ратифікувала рамкову угоду щодо офіційної підтримки посилення захисту населення, територій та навколишнього природного середовища України від надзвичайних ситуацій. Франція, згідно з документом, надасть кошти на оновлення пожежно-рятувальної техніки, а саме пожежної техніки для гасіння пожеж та рятування людей у висотних будівлях.

Нардепи також ратифікували угоду щодо офіційної підтримки оновлення парку вантажних електричних локомотивів акціонерного товариства "Українська залізниця". Угода передбачає закупівлю 130 вантажних електричних локомотивів (80 - двосистемних, 50 - односистемних) для УЗ зі значною локалізацією виробництва в Україні. На закупівлю нададуть 750 125 000 євро.

ВР схвалила й ратифікацію угоди щодо офіційної підтримки проекту з покращення водопостачання у Києві. Вона передбачає надання концесійного казначейського кредиту у розмірі 70 млн євро.

Крім того, парламентарі ратифікували угоду з Францією щодо підтримки фінансування проекту з покращення постачання питної води в Луганській області. Загальний обсяг коштів кредиту становить 70 млн євро.