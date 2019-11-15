В УЗ відповіли на слова Гончарука про намір звільнити менеджерів

В "Укрзалізниці" визнали наявність "корупційних факторів". Про це заявив директор з питань закупівель компанії Сергій Довгаленко, коментуючи заяву прем’єр-міністра України Олексія Гончарука про "дику корупцію" в УЗ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.ua.

"У багатьох громадян "Укрзалізниця" історично асоціюється з корупцією. Звичайно, у компанії існують корупційні чинники, і від цього не можна дистанціюватись. Ми голосно визнали це в нашій стратегії закупівель, яку будо представлено громадськості в вересні. Наразі ми реалізуємо цю стратегію", - сказав він.

За його словами, стратегія передбачає розбудову структури категорійного менеджменту для забезпечення єдиного центру відповідальності за процес "від замовлення до оплати". Там також запевняють, що працюють над посиленням конкуренції, передачею в аутсорсинг деяких категорій закупівель і аналізують очікувану вартість на відповідність ринковим показникам.

Довгаленко додав, що наразі в компанії вибудовується "централізована функція закупівель". "У масштабі 20 тисяч тендерів, що УЗ проводить щорічно, зроблено ще небагато, але, наприклад, на закупівлі дизпального та мастил, а це найбільша стаття витрат компанії — близько 9 млрд грн на рік, нам у серпні-жовтні цього року вдалося зекономити 130 млн грн. І це не від очікуваної вартості, яку ми визначаємо самі, а від реального ринку. Багато чого зміниться після вступу в дію нової редакції Закону про Державні Закупівлі, який ще більше сприятиме проведенню прозорих, справедливих та конкурентних процесів", - повідомив директор з питань закупівель УЗ.

Нагадаємо, в ефірі "Сніданку з 1+1" глава уряду Олексій Гончарук анонсував ухвалення рішення про зміну керівництва "Укрзалізниці". За його словами, працівники підприємства скаржаться на "дику корупцію", адже менеджмент "опікується своїми кишенями, а не тим, як ідуть справи в "Укрзалізниці". Так він прокоментував те, що протестувальники звинуватили директора УЗ Євгена Кравцова у корупції.

Напередодні у центрі Києва протестувальники залізничники заявили про корупцію в компанії. Між Офісом президента, Кабміном, "Укрзалізницею" та профспілками залізничників було досягнуто домовленості створити робочу групу, яка має опрацювати питання чисельності персоналу. Питання скорочення 120 тисяч працівників, яких можуть звільнити через приватизацію компанії, не відповідає дійсності. Також за результатами переговорів фінансовій службі доручено віднайти кошти на виплату річної винагороди вже в грудні.