УЗ скасувала приміські рейси до Запоріжжя 9 травня

"На період дії продовженої комендантської години з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня тимчасово скасовано приміські поїзди, які курсують до Запоріжжя та назад", - сказано в повідомленні.

Також в УЗ зазначили, що на період дії комендантської години вхід та вихід із залізничного вокзалу з міркувань безпеки може бути обмежений правоохоронними органами.

При цьому посадка в потяги далекого сполучення можлива лише для транзитних пасажирів або пасажирів, які прибули на вокзал заздалегідь, до початку дії комендантської години.