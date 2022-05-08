УЗ скасувала приміські рейси до Запоріжжя 9 травня

"Укрзалізниця" скасувала приміські потяги у Запоріжжя та назад через комендантську годину 9 травня. Також вхід до міського вокзалу може бути обмежений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"На період дії продовженої комендантської години з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня тимчасово скасовано приміські поїзди, які курсують до Запоріжжя та назад", - сказано в повідомленні.
Також в УЗ зазначили, що на період дії комендантської години вхід та вихід із залізничного вокзалу з міркувань безпеки може бути обмежений правоохоронними органами.
При цьому посадка в потяги далекого сполучення можлива лише для транзитних пасажирів або пасажирів, які прибули на вокзал заздалегідь, до початку дії комендантської години.
Раніше ми повідомляли, що "Укрзалізниця" також скасувала на 9 травня рейси до Одеси і назад через комендантську годину.
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