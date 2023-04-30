RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УЗ обновила правила возврата средств за билеты: что изменилось

Фото: УЗ обновила правила возврата средств за билеты (pz.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

"Укрзализныця" изменила правила возврата средств за билеты. Теперь пассажиру будут возвращать полную стоимость за купе и половину за плацкарт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Теперь пассажиру будут возвращать полную стоимость за купе и половину стоимости плацкарта. При условии, если он вернет билет в кассе или онлайн не позднее чем за 6 часов до отправления поезда. Еще до недавнего времени это было возможно только за 9 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также будут возвращать полную стоимость билета, даже если пассажир опоздал на поезд (кроме билета на плацкарту). Ранее компания компенсировала лишь 10% от цены.

"Воспользоваться такой возможностью можно в течение первого часа и только в кассе", - добавили в ведомстве.

Напомним, в "Укрзализныце" объяснили, как приобрести билет на поезд в Варшаву.

Ранее стало известно, что "Укрзализныця" запустила новый беспересадочный вагон сообщением Вена – Чоп – Вена, который начал курсировать с 24 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця