УЗ обещает до конца апреля принять решение по замороженным аукционам по продаже металлолома

"Этот вопрос тех тендеров, которые были проведены перед самым началом полномасштабной войны. Мы уже инициировали аналитику по этому вопросу для принятия решений. В ближайшее время, надеюсь, до конца апреля, мы примем решение", - сказал он.

В свою очередь Наталья Сидорук, GR-директор компании "Интерпайп", сообщила, что УЗ более двух лет не может решить вопрос замороженных аукционов.

"Еще в середине февраля 2022 года одно из наших предприятий - "Днепропросталь" - было объявлено победителем нескольких аукционов. За ними мы должны получить около 17 тыс. т металлолома от УЗ, но началось полномасштабное вторжение. Затем, в течение 1,5 лет мы просили УЗ или отменить эти тендеры, чтобы нам вернули 10 млн грн залога, или подписать их. В январе 2024 года мы подписали эти договоры со своей стороны, направили их в УЗ, но вопрос снова не решается, поскольку УЗ не хочет подписывать", - рассказала она.

Иван Ковалевский, директор компании "Метинвест-Ресурс", подтвердил, что тоже имеет такую же проблему с замороженными тендерами.

"Нас устраивает любое решение УЗ по этому вопросу: подписание контрактов или их отмена. У нас будет либо лом от УЗ, либо деньги, чтобы купить где-нибудь в другом месте этот лом", - подчеркнул он.