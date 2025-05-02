УЗ необходимо лишить монопольного статуса на рынке железнодорожных перевозок, - УАК

"Никто не может проанализировать баланс Укрзализныци и посмотреть ее расходы. Во многих случаях руководство говорит: у нас выросли расходы. Но какие это расходы и как они выросли - неизвестно, ведь доступа к данным никто не дает. Много у нас и других вопросов к использованию бюджета. Но это все - закрытая база, ее никто не видит. Такой авторитарный подход должен быть изменен", - убежден Козаченко.

Он отметил, что в Европе сейчас работают 319 частных компаний, которые перевозят грузы и пассажирские перевозки. Это создает конкуренцию, а она, в свою очередь, влияет на стоимость перевозок. В Украине же пока существует только право для частных компаний иметь собственные товарные вагоны, но частные локомотивы - запрещены.

"Частные вагоны загружались - и не перемещались. А когда мы начали контактировать с Укрзализныцей, они нам сказали - а чего вы ожидали? Мы будем свои вагоны перевозить, а ваши пусть ждут. И было такое, что более чем по тысяче вагонов, нагруженных аграрной продукцией, ждали больше месяца, и их никто не хотел перевозить", - говорит Козаченко.

Именно поэтому государство должно на законодательном уровне разрешить частную тягу на железной дороге, убежден Козаченко - это позволит рынку развиваться в конкурентной среде.

"Укрзализныця", я подчеркиваю, так же как в Евросоюзе, должна обеспечивать безопасность для перевозок, и иметь монополию на магистральные линии. Все остальное должно быть в открытом доступе - конкуренция и использование лучших европейских примеров. А аргументы УЗ по тарифам, неприсущие демократии и свободному рынку, должны уйти в прошлое", - резюмировал эксперт.

Как известно, государственная монополия в очередной раз заявила о стремлении поднять тарифы на грузовые перевозки. На этот раз чиновники УЗ предлагают это назвать не повышением, а "индексацией", и хотят добиться увеличения тарифа на 20-40%.

Зато во Всеукраинском конгрессе фермеров заявили, что из-за такого повышения тарифов малые и средние фермерские хозяйства будут отказываться от земли, потому что выращивание культур станет нерентабельным. Из-за этого Украину ждет три последствия: подорожание продуктов, уменьшение количества рабочих мест и постепенное вымирание сел, которые до сих пор держатся на маленьких фермерских хозяйствах.