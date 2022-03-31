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УЗ призначила новий потяг з Харкова до Трускавця

Фото: УЗ призначила новий поїзд з Харкова до Трускавця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

"Укрзалізниця" оголосила про призначення нового поїзда сполученням "Харків-Трускавець". Він почне курсувати з 2 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

"Залізниця призначає новий поїзд №21/22 сполученням Харків – Трускавець з 2 квітня. Він курсуватиме через день", - йдеться в повідомленні.

При цьому поїзд відправлятиметься з Харкова о 20:15 і прибуватиме до Трускавця о 14:33. Зворотно з Трускавця поїзд відправлятиметься о 16:00 і прибуватиме до Харкова о 10: 48.

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" вирішила запустити повноцінний кільцевий маршрут міської електрички в Києві.

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УкрзалізницяХарківТрускавец