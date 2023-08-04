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УЗ назначила дополнительные поезда во Львов из-за периода пиковых перевозок: список

Фото: УЗ назначила дополнительные поезда во Львов из-за периода пиковых перевозок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В августе ожидается период пиковых сезонных перевозок. "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Поезд №191/192 Киев - Львов

Будет отправляться 17-20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа в 07:05 и прибывать во Львов в 17:03. В обратном направлении будет отправляться из Львова 17-20, 22, 26-31 августа в 13:15 и прибывать в Киев в 22:05. 

Поезд №111/63 - 64/112 Изюм, Харьков - Львов

Будет отправляться 16, 18, 20, 25, 27 и 30 августа из Изюма в 18:22, Харькова в 22:43 и прибывать во Львов в 13:40. В обратном направлении будет отправляться из Львова:

  • 17 и 19 августа в 14:50 и прибывать в Харьков в 5:46 и в Изюм в 12:00;
  • 21, 26, 28 и 31 августа в 15:48 и прибывать в Харьков в 5:46 и в Изюм в 12:00. 

Поезд №79/80 Днепр - Львов (через Киев)

Будет отправляться из Днепра 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 августа в 22:15 и прибывать во Львов в 13:40. В обратном направлении будет отправляться из Львова 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 августа и 1 сентября в 15:48 и прибывать в Днепр в 06:49.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что УЗ также назначила несколько дополнительных рейсов из Киева в Ужгород и Винницу.

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