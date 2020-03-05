УЗ призначила більше 20 додаткових поїзда до 8 березня

"Укрзалізниця" призначила 22 додаткові поїзди на період вихідних днів до 8 березня. Про це повідомила прес-служба УЗ.

зокрема, були призначені додаткові потяги з Києва у Львів, Ужгород, Чернівці, Рахів, Ковель, Хмельницький, Жмеринку, Вінницю, Миколаїв, Одесу, Кривий Ріг, Запоріжжя. Також курсуватимуть додаткові потяги з Одеси в Дніпро і Ужгород, з Львова в дніпропетровськ та Одесу, а також з Кривого Рогу в Одесу і Покровська в Харків.

№ 181/182 Київ - Львів, який відправляється зі Львова 6 і 9 березня, з Києва 7 та 10 березня;

№ 755/756 Київ - Львів, який відправляється зі Львова 6 і 9 березня, з Києва 7 та 10 березня;

№ 235/236 Київ - Ужгород, який відправляється з Києва 5, 8 і 10 березня, з Ужгорода 6 та 9 березня;

№ 239/207 Київ - Ужгород, який відправляється з Києва 6 і 8 березня, а з Ужгорода 7 та 9 березня;

№ 219/220 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, який відправляється з Києва і Чернівців 7 та 9 березня;

№ 249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, який відправляється з Києва 6 березня, з Чернівців 9 березня;

№ 217/218 Київ - Івано-Франківськ - Рахів, який відправляється з Києва 6 і 8 березня, з Рахова 7 та 9 березня;

№ 267/268 Київ - Ковель, який з Києва курсуватиме 6 і 10 березня, з Ковеля - 5 та 9 березня;

№ 177 Київ - Хмельницький, який з Києва та Хмельницького курсуватиме 9 березня;

№ 201/202 Київ - Жмеринка, який відправляється з Жмеринки 6 березня, з Києва 10 березня;

№ 233/234 Київ - Вінниця, який з Києва та Вінниці буде курсувати 9 березня;

№ 161/162 Київ - Миколаїв, який з Миколаєва курсуватиме 5 березня, з Києва 5 березня;

№ 209/210 Київ - Одеса, який відправляється з Одеси 5 березня, з Києва - 10 березня;

№ 295/296 Київ - Одеса, який відправляється з Одеси 6 березня, з Києва - 8 березня;

№ 215/216 Київ - Кривий Ріг, який відправляється з Кривого Рогу 6 березня, з Києва 10 березня;

№ 281/282 Київ - Дніпро/Запоріжжя, який відправляється з Запоріжжя 5, 7 і 9 березня, з Києва 6, 8 та 10 березня;

№ 205/206 Покровськ - Харків, який з Покровська і Харків курсуватиме 6 та 9 березня;

№ 242/241 Одеса - Дніпро, який відправляється з Одеси 5, 7 і 9 березня З Дніпра 6, 8 та 10 березня;

№ 258/227 Одеса - Ужгород, який буде курсувати з Одеси 6 і 8 березня, з Ужгорода 7 і9 березня;

№ 154 Кривий Ріг - Одеса, який відправляється з Кривого Рогу 6, 8 і 10 березня. З Одеси 7 та 9 березня;

№ 204/203 Львів - Дніпро, який відправляється зі Львова 6, 8 і 10 березня. З Дніпра 5, 7 та 9 березня;

№ 168/168 Львів - Одеса, який буде курсувати в обох напрямках 7 і 9 березня.

Також УЗ продовжила маршрут поїзда № 132/131 Одеса - Вінниця - Київ. Він буде курсувати 9 березня в обох напрямках.

Крім цього, було призначено додаткові рейси:

№ 095/096 Черкаси - Львів, який буде курсувати з Черкас 5 і 8 березня, з Львова 7 та 10 березня;

№ 720/719 Київ - Харків, який відправляється з Києва в Харків 7 березня, а назад - 8 березня.

№ 797/798 Харків - Запоріжжя, який буде курсувати в обох напрямках 6, 7 і 9 березня.

Нагадаємо, у березні українці будуть працювати 21 день, а відпочивати - 10. Всього на суботу і неділю за календарем випаде дев'ять днів, але оскільки 8 березня - неділю, то понеділок, 9 числа, стане вихідним днем.