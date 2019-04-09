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УЗ призначила вже 19 додаткових поїздів на Великдень


Всього було призначено 69 додаткових рейсів

"Укрзалізниця" призначила вже 19 додаткових поїздів та додаткові рейси п’яти графікових поїздів на Великодні та травневі свята. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ

Зазначається, що всього призначено поїзди на 69 додаткових рейсів. Зокрема, уже призначено додаткові поїзди:

  • № 191/192 Київ - Львів відправленням з Києва та Львова 26, 27 квітня, 1 та 5 травня.
  • № 197/198 Київ - Ковель курсуватиме з Києва та Ковеля 26 та 30 квітня.
  • № 207/208 Київ - Ужгород відправленням з Києва 30 квітня та 3 травня, з Ужгорода — 27 квітня.
  • № 235/236 Київ - Ужгород відправленням з Києва 29,30 квітня, 3 та 4 травня з Ужгорода поїзд відправлятиметься 26, 27 квітня.
  • № 211/212 Київ - Львів курсуватиме з Києва та Львова 25 квітня.
  • № 217/218 Київ - Львів здійснить рейси з Києва 29 та 30 квітня, зі Львова – 30 квітня.
  • № 177/178 Київ - Хмельницький відправленням з Києва та Хмельницького 27 квітня, 1 та 5 травня.
  • № 293/294 Київ - Хмельницький курсуватиме з Києва 1 та 6 травня, з Хмельницького 26 квітня та 5 травня.
  • № 295/296 Київ - Жмеринка відправиться з Києва 27 квітня та 5 травня з Жмеринки 25 та 30 квітня.
  • № 161/162 Київ - Миколаїв здійснить рейси з Києва 1 та 5 травня, з Миколаєва 30 квітня та 4 травня.
  • № 221/222 Київ - Одеса курсуватиме з Києва 28 квітня та 6 травня, з Одеси 25 та 29 квітня.
  • № 223/224 Київ - Одеса курсуватиме з Києва та Одеси 27 квітня, 1 та 5 травня.
  • № 297/298 Київ - Херсон відправиться з Києва 30 квітня, 4 травня, з Херсона 27 квітня.
  • № 179/180 Київ - Дніпро курсуватиме з Києва та Дніпра 27 квітня, 1 та 5 травня.
  • № 283/284 Київ - Кривий Ріг відправиться з Києва 5 травня, з Кривого Рогу 25 квітня.
  • № 163/164 Київ - Харків здійснить рейси з Києва та Харкова 27 квітня та 1 травня.
  • № 205/206 Покровськ - Харків курсуватиме щоденно з 24 квітня по 6 травня в обох напрямках.
  • № 257/227 Одеса - Ужгород 30 квітня вирушить з Одеси та 27 квітня з Ужгорода.
  • № 167/168 Львів - Одеса курсуватиме 26, 27, 30 квітня, 1 та 5 травня зі Львова та Одеси.

Також призначені додаткові рейси для поїздів:

  • № 111/112 Харків - Львів здійснить рейси з Харкова 25, 27, 29 квітня, 1, 3, 5 травня. Зі Львова поїзд вирушить 26, 28, 30 квітня, 2, 4, та 6 травня.
  • № 669/670 Кременчук - Бахмач відправиться з Кременчука та Бахмача 2 травня.
  • № 773/774 Київ - Шостка курсуватиме 1 травня з Києва та Шостки.
  • № 781/782 Київ - Черкаси відправиться з Києва та Черкас 1 травня.
  • № 779/780 Суми - Київ - Вінниця здійснить додаткові рейси з Сум та Вінниці 25, 26 квітня, 1 та 3 травня.

Загалом "Укрзалізниця" планує призначити 31 пасажирський поїзд на 100 рейсів, що дозволить забезпечити додаткове перевезення понад 100 тис. пасажирів. Заплановані додаткові пасажирські поїзди в сполученні Київ - Львів, Київ - Чернівці, Київ - Дніпро, Дніпро - Одеса, Харків - Одеса, Львів - Запоріжжя.

РБК-Україна писало, що станом на 5 квітня, на великодні та травневі свята призначили 54 додаткових рейсів.

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