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УЗ нарастила грузопоток и может снизить тариф на грузы для привлечения новых клиентов, - эксперт

Фото: УЗ нарастила грузопоток, и может снизить тариф на грузы для привлечения новых клиентов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В первом полугодии 2024 года объем перевозок "Укрзализныцей" грузов увеличился на 17% и компания дополнительно получила более 6,5 млрд гривен.

Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"В ситуации наращивания объемов перевозок должно идти речь о снижении тарифов, чтобы еще больше отправителей грузов возвращалось на "Укрзализныцю". И все ожидали, что "Укрзализныця" на фоне того, что существенно растет грузопоток, практически в 1,5 раза, если сравнивать месяц в месяц 2022 с 2023 годом будет снижать тарифы. Ведь в 2022 году тарифы на грузовые перевозки повысили одномоментно на 70%", - напомнил Каленков.

Он отметил, что снижение грузовых тарифов УЗ на 20-25% позволит экспортерам переориентироваться на "Укрзализныцю" – то есть грузопоток вырастет еще раз, и "Укрзализныця" заработает еще больше.

"Но вместо этой здоровой, нормальной бизнес-логики "Укрзалізниця" идет странным путем: чем больше денег мы получаем из бизнеса в виде тарифов, тем больше мы потратим. И соответственно, из всех потраченных денег часть уйдет налево. Поэтому в этой ситуации это экономически необоснованно абсолютно, это коррупционно", – уверен эксперт.

Он выразил убеждение, что инициатива по очередному повышению тарифа, на этот раз – под видом "гармонизации", это яркий пример экономически необоснованного решения, крайне негативно повлияющего на бизнес.

"Тарифы увеличились в гривнах в 2,5 раза, но даже в долларах они увеличились в 1,5 раза! Это влияет на себестоимость, а соответственно – на конкурентоспособность нашей продукции. Мы и так из-за войны и перебоев с логистикой потеряли большое количество наших традиционных рынков. А теперь будем еще терять из-за себестоимости", – резюмировал Каленков.

Напомним, руководитель УЗ Евгений Лященко заявил, что компания планирует очередное повышение тарифов, хотя сейчас компания фиксирует прибыль в размере 3,1 млрд грн.

В ответ в Ассоциации добывающих предприятий (НАГПУ) заявили, что повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки повлечет крайне негативные последствия для добывающей промышленности и в целом для обороноспособности Украины. В то же время "Укрзализныце" стоило бы снизить тарифы для стимулирования экономики, ведь рентабельность грузовых перевозок уже достигла 27%.

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Укрзализныця