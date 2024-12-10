УЗ пытается в очередной раз увеличить тариф на грузовые перевозки на 40%.

В сообщении УЗ нет информации, что с начала года компания получила почти 2 миллиарда гривен прибыли. Зато там объяснили, что индексация необходима, потому что с момента последнего пересмотра тарифов на грузовые перевозки выросли цены на электроэнергию, дизель и запчасти для тепловозов и электровозов.

"Именно индексация позволит на минимально необходимом уровне финансировать ремонт подвижного состава и инфраструктуры. В противном случае возникнут существенные риски для непрерывности безопасной работы критической инфраструктуры государства", - говорят в УЗ.

Также там сказали, что тарифы на железнодорожные грузовые перевозки не индексировались почти два года, и предыдущая индексация не вывела тарифы на экономически обоснованный уровень. В то же время, по утверждению руководства УЗ, индекс цен производителей промышленной продукции составил 76,4%. Но здесь, как заявили участники рынка грузовых перевозок, находится манипуляция – ведь в 2022 году УЗ повысила тариф на грузовые перевозки сразу на 70%, хотя и не озвучила эту цифру. Таким образом, очередное повышение сделает тариф на перевозку выше, чем вдвое.

Напомним, ранее уже появлялась информация, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министру развития общин и территорий Алексей Кулеба встречался с руководством "Укрзализныци" и уже получил от него план повышения тарифа. Тогда участники рынка заявили, что это "очень странное поведение министра", ведь решение принималось кулуарно и бизнес к обсуждению не привлекался.

Как заявила директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак, такое существенное повышение тарифов создаст серьезное давление на ключевые отрасли экономики Украины, прекратит любые инвестиции и будет угрожать остановкой производства в ключевых отраслях.