УЗ может снизить тарифы, если оптимизирует инфраструктуру, - эксперт

"Укрзалізниця" не оставляет попыток повысить тарифы на грузоперевозки на 37%, хотя это решение неизбежно приведет к потере конкурентоспособности экспортной продукции ГМК.

"Затраты на грузоперевозки по железной дороге являются существенной частью себестоимости продукции ГМК. Рост тарифов на 37% приведет к ее значительному повышению - и это в условиях, когда многие наши предприятия работают в убыток и считают каждую копейку. Не стоит забывать и о мультипликативном эффекте: так, чтобы произвести одну тонну стали, необходимо перевезти 4,5 тонны различного сырья и материалов (руда, коксующийся уголь, кокс, известняк и т.д.), и эти расходы дополнительно ложатся на себестоимость продукции ГМК", - отметил Каленков.

В то же время от подчеркнул, что если ГМК будет производить меньше продукции, то и УЗ потеряет значительную часть грузов - поскольку именно предприятия горно-металлургической отрасли являются основными железнодорожными грузоотправителями. Таким образом, снижение объемов грузоперевозок существенно ухудшит финансовое положение самого государственного монополиста.

"Сегодня у грузоотправителей единственное требование к "Укрзалізниці": тарифы на грузоперевозки должны быть экономически обоснованными. Именно такой подход является единственно приемлемым в сложившейся ситуации, тем более в условиях послевоенного восстановления страны и прихода иностранных инвесторов, заинтересованных в развитии сырьевой и производственной базы Украины. Такой тариф предусматривает расчет реальных затрат на перевозку определенного вида груза", - подчеркнул Каленков.

По его словам, расходы "Укрзализныци" на содержание малодеятельной инфраструктуры сейчас составляют примерно 16 млрд грн в год. Но эта инфраструктура практически не используется для отправок металла и руды - так что, если УЗ корректно посчитает себестоимость своих услуг, то тарифы для грузов ГМК должны быть однозначно сокращены.

"Кроме того, расходы на малодеятельную инфраструктуру нужно рассматривать в дополнение к ежегодным 20+ млрд грн убытка УЗ от пассажирских перевозок, которые ничем не покрываются. Во многих европейских странах государство дотирует перевозки пассажиров, поэтому необходимо, чтобы УЗ получала государственные дотации на пассажирские перевозки, а не покрывала разницу доходами от грузовых. Сейчас же грузоотправители фактически платят дополнительный скрытый налог, чтобы покрыть убытки от перевозки пассажиров", - отметил эксперт.

Он выразил убеждение, что в такой ситуации единственным правильным выходом является не повышение тарифов, а их перерасчет по видам грузов и уровню использования инфраструктуры.

Правительство, как представитель акционера (государства) в "Укрзализныце", должно принять решение о том, чтобы устанавливать тарифы государственного монополиста на экономически обоснованном уровне. Также необходимо принять решение о реструктуризации активов УЗ, выделении из ее состава отдельных компаний и т.д.

"Огульное увеличение тарифов ставит на колени весь национальный индустриальный комплекс, а для нашей отрасли превращается в настоящую катастрофу, связанную со снижением и даже возможной остановкой производства, потерей конкурентоспособности на внешних рынках, сокращением отчислений в бюджеты всех уровней и т.д. - что, в свою очередь, негативно скажется на экономике, национальной безопасности и обороноспособности Украины в целом", - резюмировал эксперт.