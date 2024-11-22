УЗ может потерять 3 млрд гривен: эксперт назвал причину

"Сейчас эти вагоны используются для обслуживания экономики Украины. Они работают на экономику Украины, и они приносят "Укрзализныци", а соответственно государству, доход. Речь идет о 3 миллиардах гривен в год", - уточнил Гусак.

Если эти вагоны будут переданы во внешнее управление, существует риск, что другая компания вступит в сговор с предыдущими владельцами вагонов, и Украина таким образом потеряет над ними контроль, отметил эксперт.

"Поэтому мы считаем, что здесь АРМА подходит к делу чисто формально. Она должна обратиться в Кабинет министров с тем, чтобы разработать механизм для того, чтобы передать эти вагоны Укрзализныци вне конкурса. Никаких непонятных фирм здесь не должно быть. Это большой риск! И это важно для "Укрзализныци" и экономики Украины", - резюмировал Гусак.

Напомним, ранее АРМА избрала управляющим для 3 тысяч арестованных вагонов компанию, не имеющую никакого опыта по оперированию вагонами. Она будет платить государству за вагон 34 грн в сутки – хотя рыночная ставка доходности полувагонов составляет 450 грн/сутки, а цистерн – более 1000 грн/сутки. Сейчас агентство готовится к конкурсу по отбору управляющего для 18 тысяч вагонов.

В свою очередь, директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк заявил, что АРМА стоит оставить арестованные вагоны в управлении "Укрзализныци": это позволит УЗ обеспечить интересы украинских перевозчиков и улучшить работу железной дороги.