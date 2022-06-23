УЗ змінює рух двох потягів з Києва та Одеси: що відомо

УЗ вносить зміни в рух двох потягів. Один з них буде скасовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізниця".
"Через ремонтні роботи на ділянці "Рахів - Берлібаш - Держкордон", УЗ скасовує з 2 липня курсування потягу №55/56 сполученням "Київ - Рахів", - йдеться в повідомленні.
Також в УЗ додають, що з цієї причини змінюється маршрут потяга №26/25 "Одеса - Рахів".
"З 12 липня він курсуватиме в сполученні "Одеса - Яремче" діючим розкладом в обох напрямках. Просимо пасажирів враховувати ці зміни при плануванні поїздок Україною", - додали в УЗ.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" призначила новий регіональний потяг "Київ - Шостка". Він розпочне курсувати щодня вже з 24 червня.
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