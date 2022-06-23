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УЗ змінює рух двох потягів з Києва та Одеси: що відомо

Фото: "Укрзалізниця" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

УЗ вносить зміни в рух двох потягів. Один з них буде скасовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізниця".

"Через ремонтні роботи на ділянці "Рахів - Берлібаш - Держкордон", УЗ скасовує з 2 липня курсування потягу №55/56 сполученням "Київ - Рахів", - йдеться в повідомленні.

Також в УЗ додають, що з цієї причини змінюється маршрут потяга №26/25 "Одеса - Рахів".

"З 12 липня він курсуватиме в сполученні "Одеса - Яремче" діючим розкладом в обох напрямках. Просимо пасажирів враховувати ці зміни при плануванні поїздок Україною", - додали в УЗ.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" призначила новий регіональний потяг "Київ - Шостка". Він розпочне курсувати щодня вже з 24 червня.

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Укрзалізниця