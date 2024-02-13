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УЗ имеет значительный потенциал для наращивания объемов перевозок, повышать тариф не следует, - ЦТС

Фото: УЗ имеет значительный потенциал для наращивания объемов перевозок, повышать тариф не нужно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В 2023 году "Укрзализныце" удалось выйти на чистую прибыль в сумме 5,2 млрд грн, в то время как в 2022 году компания имела 9,6 млрд грн чистого убытка. В то же время, планы компании на 2024 год довольно сдержанны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Центра транспортных исследований.

"Получению прибыли, безусловно, способствовала внешняя помощь в виде кредитного и грантового финансирования. Так, если в 2022 году объем кредитов составил 249 млн евро, а грантов - 28 млн евро, то в 2023-м эти показатели составили соответственно 238 млн евро и 376 млн евро. Также следует помнить, что еще в середине 2022 года грузовые железнодорожные тарифы были повышены сразу на 70% для всех видов грузов", - указывают в центре.

Что касается объемов грузовых перевозок, то грузовая база получила мощный драйвер для роста после частичного разблокирования портов для всех видов грузов - в октябре-декабре 2023 года были зафиксированы рекордные объемы перевозок за весь период военного вторжения.

"Позитивная динамика была продолжена и в январе 2024 года, когда было перевезено более 14 млн т грузов. На этом фоне официальный прогноз грузовой базы на 2024 год на уровне 152 млн т выглядит слишком консервативным: рынок имеет значительный потенциал для роста в таких сегментах как перевозка зерновых, минстройматериалов, угля и руды", - резюмирует издание.

Напомним, ранее УЗ подготовила финансовый план на 2024 год, в котором ожидала ущерб, и предлагала в очередной раз повысить тарифы на грузовые перевозки.

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Укрзализныця