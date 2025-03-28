УЗ имеет рентабельность грузовых перевозок в 35%, но прибыль съедают убыточные сегменты, - эксперт

"Первая проблема УЗ - это просто фантастическая убыточность пассажирских перевозок, которые приносят убыток где-то 20 млрд грн в год. Напомню, что общий доход "Укрзализныци" от всех видов деятельности - 100 млрд грн. То есть, убытки от пассажирских перевозок съедают около 20% общих доходов "Укрзализныци", которые на 85% сформированы сегментом грузовых перевозок. Вторая проблема - это избыточная инфраструктура. По оценке самой УЗ, 63% инфраструктуры генерирует убыток около 16 миллиардов гривен. То есть, суммарно два этих направления вытягивают из компании треть ее доходов", - отметил он.

Он выразил убеждение, что решение этих двух проблем будет давать компании дополнительно 35 млрд гривен ежегодно. Эти деньги она смогла бы инвестировать в развитие - к примеру, на эти средства можно купить 100 новых локомотивов.

"Но вместо того, чтобы сосредоточиться на этих фундаментальных проблемах, менеджмент "Укрзализныци" снова заводит бизнес в дискуссию, что кто-то что-то не доплачивает. Между тем, грузовые перевозки - это чрезвычайно прибыльный сегмент, который дает компании 25 млрд прибыли ежегодно. Сложно найти где-то в мире железную дорогу, которая показывает рентабельность около 30%-35%. Просто все эти деньги уходят в никуда", - говорит Скорбун.

Напомним, ранее в ФРТУ заявили, что ситуация с убыточностью пассажирского направления в Укрзализныце очень нездоровая, и требует реформирования - потому что постоянное субсидирование этого направления за счет бизнеса искривляет экономику и вызывает закрытие предприятий. Также там напомнили, что субсидирование пассажирского сегмента за счет прибыльных направлений противоречит европейскому законодательству, которое должна имплементировать Украина.