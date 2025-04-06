УЗ должна прекратить играть в финансовые фокусы и действовать в интересах рынка, - эксперт

"Манипуляция данными дает фальшивую картину убыточности перевозок руды, хотя на самом деле именно она субсидирует как пассажирские перевозки, так и нерентабельные грузы, для перевозки которых нужна разветвленная и реально убыточная инфраструктура", - указал Каленков.

Он подчеркнул, что такие манипуляции создают абсолютно искривленный рынок, в котором грузовладельцы не имеют стимулов переводить логистику на более выгодные модели, такие как групповые или маршрутные отправки. Потому что тарифы не стимулируют эффективность.

"Прежде всего нужно ввести справедливую доплату за использование малодеятельной инфраструктуры. Это должен быть первый шаг. Далее - полное изменение принципа тарифообразования: тарифы должны зависеть от типа перевозки - маршрутные, групповые, повагонные. Следующий шаг - учет затрат по каждой конкретной перевозке. Это позволит наконец увидеть реальную рентабельность, а не фиктивную картинку, созданную манипуляциями", - подчеркнул Каленков.

Также он отметил, что инфраструктура, которая не может быть самоокупаемой из-за значительных затрат на ее содержание и отсутствие в течение уже длительного времени достаточного платежеспособного спроса, который может покрыть эти расходы, должна быть законсервирована, а расходы на ее содержание оптимизированы.

"Мы работаем во всех тарифных классах и мы готовы платить экономически обоснованный тариф. Но мы не готовы платить за манипуляции и обман со стороны менеджмента УЗ, который избегает решения системных проблем и в очередной раз хочет переложить бремя уже неподъемных расходов на плечи тех, кто еще хоть как-то работает", - акцентировал эксперт.

Готовность к проведению корректных расчетов и решению сложных вопросов по оптимизации убыточной деятельности железнодорожной монополии - это и будет настоящий тест на честность и профессионализм для менеджмента компании, резюмировал эксперт.

Как известно, ранее Укрзализныця инициировала повышение грузовых тарифов на 37% для того, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента, которые, по оценкам, достигнут в 2024 году 25 миллиардов гривен.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины.