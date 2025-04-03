УЗ должна показать калькуляцию грузового тарифа, а не просто его повысить, - эксперт

"Мы, металлурги, всегда просили дать нам информацию по структуре себестоимости грузовых перевозок. Наши крупные предприятия заводили собственный парк грузовых вагонов, и брали на себя расходы на их содержание и ремонт. То есть, в тарифах Укрзализныци эта статья должна была уменьшиться - до расходов собственно на перевозку рельсами. Но нет! И нам отказались дать данные по калькуляции тарифов. А устно объяснили: фактически убытки от пассажирских перевозок перекладываются на грузовые перевозки", - сказал Грищенко.

Он также подчеркнул, что сейчас значительная часть продукции идет на внутренний рынок, ведь экспорт ограничен транспортными коридорами, а Украина нуждается в материалах для восстановления объектов, разрушенных войной. Но в случае повышения тарифа УЗ это восстановление станет значительно дороже.

"Сейчас нужно больше металла на внутреннем рынке, чтобы восстанавливать разрушенное войной. Неизбежный рост цен на металл на внутреннем рынке, который раньше можно было компенсировать экспортом, больно ударит по потребителям металла. А это недопустимо. И это надо учитывать", - подчеркнул Грищенко.

Ранее в УСПП заявили, что Укрзализныця имеет убытки на пассажирском сегменте, которые покрываются с помощью перекрестного субсидирования, поэтому необходимо искать прозрачные государственные решения по компенсации этих убытков относительно тех тарифов на перевозки, которые искусственно занижены.

Напомним, ранее в Украинском клубе аграрного бизнеса заявили, что если Укрзализныця будет продолжать повышать тарифы, аграрии перейдут на альтернативные логистические пути - прежде всего, автотранспорт.