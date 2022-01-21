Якщо УЗ хоче заробляти на перевезеннях, вона має вкластися у ремонт шляхів, - експерт

"50% шляхів вимагають і ремонту та тотальної реконструкції. Тобто сьогодні 7 тис. км шляхів вимагають капітального ремонту, але щорічно проводиться ремонт 200-300 км. Торік - всього 48 км. Це взагалі парадокс! Ще 3 тис. км вимагають реконструкції. УЗ заклала 850 млн грн, це 10% від загального обсягу інвестицій у 2020 році, у 2021-му - трохи більше, але цього не вистачає. Необхідно щороку десь 3-4 млрд грн, а не 800 млн грн, щоб просто шляхи не руйнувалися", - розповів Зінченко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, щоб привести залізничні колії до нормального стану, покращити рух та підвищити швидкість потягів, як на європейських дорогах, а також забезпечити безаварійність, необхідні значно більші інвестиції - близько 60 млрд грн.

Експерт наголосив: УЗ хронічно не виконує своїх інвестиційних планів з ремонту інфраструктури, що негативно позначається як на швидкості пересування залізницею, так і на її безпеці. І якщо ситуація не зміниться, компанія продовжить втрачати своїх клієнтів, які перемикатимуться на альтернативні шляхи доставки своїх вантажів.

"Вантажні перевезення - дуже прибуткові, за рахунок них УЗ і живе. У них від 15% до 30% прибутковість, у вантажоперевезень. Тобто для того, щоб заробляти гроші, УЗ має ремонтувати шляхи", - пояснив Зінченко.