УЗ цьогоріч перевезла уже понад 23 млн тонн мінбудматеріалів для "Великого будівництва", - Юрик

"Укрзалізниця" стала надійним та найбільшим транспортним партнером проєкту "Велике будівництво". Ми докладаємо максимальних зусиль, щоб автодорожники та будівельники вчасно отримували всі необхідні матеріали, а роботи виконувалися за графіком. При цьому завдяки залізниці мінімізовано перевезення зазначених вантажів на далекі відстані автотранспортом, що убезпечує дороги від руйнування", - розповів виконуючий обов’язки керівника УЗ Іван Юрик.

Зокрема, перевезення природного каменю (у тому числі щебеню) за перше півріччя цього року зросло на 32,5% - до майже 14 млн тонн - у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Крім того, перевезено майже 3,8 млн тонн землі, піску та глини-сировини, що на 9,3% більше січня-червня 2020 року.

При цьому, за словами Юрика, "Укрзалізниця" сама реалізує деякі з інфраструктурних проєктів "Великого будівництва".

"Для збільшення транспортування вантажів у порти наразі триває реконструкція дільниці Чорноморська - Берегова, проводиться електрифікація експортного європейського напрямку "Ковель - Ізов - Держкордон", оголошено тендер на добудову Дарницького мосту в Києві та вже в цьому році компанія планує приступити до електрифікації ще одного важливого портового напрямку "Долинська - Миколаїв - Колосівка", - пояснив він.