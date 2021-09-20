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УЗ ще ліквідовує провал в Чернівецькій області: потяги затримуються на 2 години

Автор: Сергій Пишкін

Залізничники активно ліквідовують наслідки карстового провалу, що утворився під коліями рейсу. Час затримки потягу № 117/118 Чернівці - Чернігів становить близько двох годин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Залізничники засипали щебеню й каменю у місце карстового провалу.

"У зв’язку з проведенням робіт доставляємо пасажирів поїзда № 117/118 Чернігів - Чернівці - Чернігів автобусами на ділянці між станціями Мамалига та Чернівці. Автобуси відправляються з привокзальної площі та підлаштовані під графік поїзда", - відзначає пресслужба.

Потяг № 117/118 Чернівці - Чернігів відправлятиметься зі станції Мамалига після того, як до нього прибуде автобус з пасажирами. Зазначається, що час затримки потягу становить близько двох годин.

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