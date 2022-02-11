УЗ має вкласти максимум коштів у реконструкцію колій, щоб уникнути відтоку вантажів, - експерт

Третина залізничних колій у критичному стані, "Укрзалізниці" потрібно інвестувати в їх реконструкцію, а не в купівлю нових вагонів.

"Ситуація (на залізниці, - ред.) залишається критичною. Тому що у нас 30% усіх магістральних шляхів вимагають або капремонту, або реконструкції", - розповів Соколов.

На його думку, враховуючи ситуацію, УЗ слід спрямувати усі наявні кошти на ремонт та реконструкцію залізничних колій, а не купівлю нових вагонів, на яку в інвестиційному плані компанії на поточний рік передбачено 100 млрд грн.

"У мене виникає питання. Якщо у нас 30% шляхів вимагають або капітального ремонту, або реконструкції, навіщо ми витрачаємо 100 млрд грн на вагони, яких можна купити частину? Мені здається, що логічніше в цьому випадку було б ці гроші витратити саме на колії. Весь доступний ресурс УЗ потрібно спрямовувати саме на питання вирішення колій, їх реконструкції", - наголосив Соколов.

Він також нагадав, що через поганий стан залізничної інфраструктури УЗ щороку втрачає все більше клієнтів, які знаходять альтернативні способи перевезення своїх вантажів.

"Кожен рік вантажообіг залізницею падає. А вантажообіг автошляхами зростає", - пояснив Соколов.

Крім того, за словами експерта, УЗ слід звернути увагу на підвищення пропускної спроможності портових станцій. Інвестиції у їх розширення дозволять уникнути сезонних колапсів на залізниці, що виникають у періоди відвантаження продукції аграріїв.

"Пропускна здатність станцій, які ведуть у порти, недостатня. У нас звідти черги вишиковуються, пробки. І звідси у нас відповідно проблеми виникають із дефіцитом локомотивної тяги та з дефіцитом вагонів. Якщо навести тут порядок, то нам вагони купувати не треба, у нас тоді їх занадто багато, тому ще раз питання: навіщо ви хочете поховати 100 млрд грн там, де вони не дуже потрібні, замість виправити ті проблеми, які реально існують?" - підсумував Соколов.