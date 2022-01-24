УЗ має вкладати кошти у ремонт колій, щоб забезпечити безпеку руху, - нардеп

Безпека руху - це пріоритет для "Укрзалізниці", тож вона повинна першочергово інвестувати в ремонт колій, а не купівлю нових вагонів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата з фракції "Батьківщина" Михайла Цимбалюка.
"Взагалі не виділяється, чи мало виділяється, коштів на удосконалення самої залізничної колії. Не використовуються сучасні технології: у нас застарілі колійні пари, застаріла сигналізація. Застарілі колії не міняються на більш сучасні. Не проводиться їхня реконструкція", - розповів Цимбалюк.
Натомість, за його словами, в УЗ планують купувати нові вагони, хоча критичної потреби в оновленні вагонного парку немає.
"Ми бачимо, як керівництво "Укрзалізниці", як і в цілому міністерство, хоче міняти рухомий склад, залізничні вантажні вагони - тому що на цьому просто хочуть вчергове заробити", - пояснив Цимбалюк.
Він нагадав, що стан залізничних колій не відповідає сучасним вимогам та не дозволяє поїздам розвивати потрібну швидкість, і в більшості випадків саме критичний стан колій є причиною аварій на залізниці.
"Підвищення швидкості, наприклад, пасажирських потягів, вимагає ремонтів та оновлення всього, що стосується безпеки колії, - радіуси, вирівнювання, побудова замість переїздів все-таки наземних переходів, щоби зменшити ризики аварійності на цих переїздах. Взагалі за безпеку руху ніхто не дбає", - констатував Цимбалюк.
Раніше екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що оновлювати рухомий склад "Укрзалізниці" потрібно, але в першу чергу необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру і підвищити якість перевезень.
Водночас генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що мільярди прибутків "Укрзалізниці" від вантажних перевезень не спрямовуються на розвиток компанії, а витрачаються на утримання непрофільних активів та розкрадаються.
Нагадаємо, раніше Тимчасова слідча комісія ВР з питань перевірки УЗ визнала, що "Укрзалізниця" перебуває в критичному стані через корупцію та непрофесійність керівництва.