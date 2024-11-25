УЗ демонстрирует высокую прибыль, повышение тарифов точно не ко времени, – эксперт

"Если мы посмотрим недавно обнародованную финансовую отчетность, то по трем кварталам компания продемонстрировала большую чистую прибыль. Кроме того, компания демонстрирует рост грузопотока, и это фиксируется в том числе в течение последнего периода", - говорит Вовк.

Учитывая, что сейчас большинство украинских предприятий переживают кризис из-за военных действий и ситуации на мировых рынках, УЗ следует удержать тарифы на текущем уровне, чтобы дать возможность развиваться украинской экономике, убежден эксперт.

"Я не вижу каких-либо оснований для того, чтобы поднимать вопрос о повышении тарифов. Тем более в ситуации, когда главные отрасли, являющиеся клиентами Укрзализныци, сегодня в очень сложном состоянии - как из-за рисков военного периода, так и очень неблагоприятной конъюнктуры на внешних рынках. Поэтому я думаю, что этот вопрос сейчас точно не актуален", - говорит Вовк.

Напомним, на днях появилась информация, что "Укрзализныця" предлагает повысить тарифы на грузовые перевозки на 26%. Таким образом, только во время войны повышение тарифов достигнет 100%.

Как известно, УЗ завершила три квартала 2024 года с показателем чистой прибыли в 1,66 млрд грн. Выручка УЗ за январь-сентябрь выросла до 78 млрд грн - это на 17% больше, чем было за аналогичный период прошлого года.