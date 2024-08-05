УЗ демонстрирует падение прибыли, хотя объемы перевозок растут

"Общий доход от грузовых перевозок, по сравнению с тем же периодом 2023 года, увеличился на 6.5 млрд грн, до 43 млрд грн. Также УЗ получала в первом полугодии 2024 года на 24% больше на вагонной составляющей. Об этом говорится в официальном отчете УЗ. При этом 2024 год для компании менее затратен, чем прошлый: так, закупочные цены на топливо были ниже на 3%, а закупочная цена на газ упала на 35%", - пишет издание.

В то же время, на капитальные инвестиции УЗ потратила всего 4,5 млрд грн, что на 2,1 млрд меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Но компания отчиталась о росте операционных расходов - на 2,6 млрд грн, до 4.6 млрд грн

Кроме того компания демонстрирует падение прибыли в условиях рекордных тарифов и максимально положительной динамики грузовой базы, указывают эксперты. Так, только за первое полугодие 2024 года прибыль, согласно отчету, упала на 1,7 млрд грн – хотя среднемесячный объем перевозок в этот период составил 15 млн т/мес., что на +27% больше, чем было в прошлом году .

"Также компания, несмотря на зафиксированную прибыль в 3,1 млрд грн за первое полугодие, прогнозирует на конец года убыток в размере 2.7 млрд грн. Ответы, на что будут израсходованы 5.8 млрд грн, которые компания получит за год работы, в отчете нет", - указывает издание.

Напомним, что "Укрзализныця" уже год не продает металлолом: железнодорожный оператор прекратил реализацию металлолома еще в сентябре 2023-го. До этого, в 2022 году, УЗ успешно реализовала 113,04 тыс. лома черных металлов на украинский рынок. Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать лом в обход системы Prozorro, считая, что это создаст коррупционные риски.

Из-за нежелания продавать лом, УЗ потеряла уже почти миллиард гривен прибыли. Это чревато компании убытками и может сорвать ей выполнение финплана. Бизнес-ассоциации и участники рынка ранее призывали правительство повлиять на УЗ и возобновить продажи. Потому что без этого страдает и экономика, и сама компания.