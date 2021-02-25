UZ Cargo сформують до середини літа, - Езугбая

Згідно з планом формування UZ Cargo, в лютому будуть призначені перші керівники бізнес-вертикалей філії й остаточно доопрацьована його структура. Також в цей час будуть узгоджені структура і штат пілотних проектів (2 філії, 2 вагонних депо).

Потім, у березні-квітні, планується затвердити штатний розклад пілотних проектів та апарату управління UZ Cargo, описати бізнес-процеси для пілотних проектів.

Також навесні планується доопрацювати необхідні нормативні документи, призначити керівників пілотних філій і депо, дати старт переводу персоналу в пілотні філії та вантажні депо, а також підготувати структуру і штат інших вантажних підрозділів (вагонних депо, філій).

На травень заплановано призначення персоналу в апарат управління філією (середній рівень), затвердження структури й штату інших підрозділів (вагонних, локомотивних депо, філій), старт переведення персоналу у філії та депо UZ Cargo.

У планах на червень-липень - укомплектувати UZ Cargo персоналом та майном, а також формалізувати основні бізнес-процеси вертикалей.