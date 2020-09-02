УЗ буде купувати дизпаливо з націнкою до ціни в Роттердамі

Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)

Переможцями тендеру стала Wexler та "Оіл Трейд 2018", афільована з групою "Приват"

АТ "Укрзалізниця" 1 вересня визначило переможцями двох тендерів на поставку 6000 тонн дизельного палива компанії "Оіл Трейд 2018", афільованої з групою "Приват" і "Анвітрейд" (Wexler Group).

Про це повідомляє enkorr з посиланням на ProZorro.

Зокрема, "Анвітрейд" запропонувала ресурс за розрахунковою ціною 19 770,4 грн/т, "Оіл Трейд 2018" - по 19 610,9 грн/т.

За розрахунками видання, так звана фіксована маржа постачальників, яка надалі буде автоматично приплюсовуватися до котирувань ДТ за 10 днів після отримання рознарядки, складе у "Анвітрейд" 877 грн/т ($32/т) у "Оіл Трейд 2018" - 744 грн/т ($27/т).

Ця маржа крім чистого заробітку компаній містить витрати на оплату премій за імпортними контрактами або закупівлі на внутрішньому ринку, витрати на доставку в Україну, страховку та інші витрати.

Нагадаємо, формульний підхід з використанням цін на європейських біржових майданчиках використовується в Україну також для розрахунку вартості газу для населення. З лютого по липень 2020 року це була т. зв. формула "Амстердам плюс" - ціна на хабі ТТF в Нідерландах плюс доставка в Україну.

З 1 серпня постачальники орієнтуються на хаб NCG в Німеччині, додаючи фіксовану націнку, яка покриває транспортні витрати на доставку газу в Україну.

Аналогічна формула у 2016-2019 р. діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів.

Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.